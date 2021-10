- espulso nei minuti finali di- non ci sta e al termine del match si scaglia contro gli arbitri. "​Non so perché sono stato ammonito e poi espulso, non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo, questi signori sono un problema. Devono smettere di essere difesi, devono fare i professionisti anche loro e mettere la faccia. Perché non vengono a spiegare le loro decisioni a fine partita? Non ci provano neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemi". Sulla partita, Gasperini ha aggiunto: "C'è rammarico per il gol subito nel recupero, avremmo potuto fare di più dopo il gol. Siamo in un momento d'emergenza, ma lo supereremo".