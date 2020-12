Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Gianfranco Teotino scrive di sognare una donna alla guida della Figc e tra le ipotesi avanzate spunta la capitana della Juventus Women: "L’ipotesi più suggestiva: Sara Gama, capitana della Nazionale e della Juventus, padre congolese e madre triestina, laureata in lingue e letterature straniere, inserita dal Corriere della Sera fra le 104 donne dell’anno, le più influenti nel mondo, una fresca nomina a vice presidente dell’Associazione italiana calciatori, a conferma dell’interesse a occuparsi dei temi di politica sportiva, sì certo, calciatrice ancora in attività, ma quanti presidenti federali non sono stati imprenditori in attività, banchieri in attività, proprietari di società di calcio in attività...".