L'avventura di Neymar al Paris Saint Germain sembra ormai ai titoli di coda. Il brasiliano in Francia non ha mai brillato e non è mai stato realmente accettato, non riuscendo, quindi, a imporsi nel calcio transalpino. E' vera e propria rottura tra il club di Nasser Ghanim Al Khelaifi che dopo averlo pagato 225 milioni sicuramente ha ancora da digerire un boccone amaro. Sul calciatore ci sono Barcellona e Real Madrid, con il primo che ha pronto uno scambio tecnico con Coutinho. Pista percorribile senza alcun dubbio, ma ci sono anche i blancos che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo della scorsa annata ha voglia di trovare un nuovo fuoriclasse a cui affidare le sorti della squadra. Tra le due big spagnole si intromette l'intermediario Alessio Sundas, che ha voglia di alzare il livello del campionato italiano in modo da non vedere l'ennesimo monopolio juventino nella prossima stagione. Il progetto del manager fiorentino è quello di portare il calciatore brasiliano in Italia.