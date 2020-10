4









A parlare dell'inchiesta di quell'Inter-Juve del 2018 è l'inviato de Le Iene Filippo Roma, che si è occupato della vicenda per il programma di Mediaset: "Sto ancora aspettando Orsato, aspetta e spera! - ha detto il giornalista a Radio Marte - Gavillucci ci ha spiegato che la registrazione audio-video del VAR parte dall'inizio della partita fino alla fine. Adesso non so se esista ancora questo audio, ma penso che sia esistito, non è vero che l'audio originale non c'è mai stato. A fine partita partita la società estera che se ne occupa archivia tutto, ma il resto della registrazione esiste. Stiamo lavorando per fare altre puntate su questo caso: Pecoraro, all'epoca Procuratore federale, mi ha detto che secondo lui Orsato e il Var si sono detti qualcosa in quella situazione. Il suo era un ruolo rilevante, deve chiarire questa vicenda e noi siamo qui disponibili ad approfondire la questione. E' strano però come Orsato estragga il giallo, D'Ambrosio protesta avvicinandosi, e l'arbitro lo ammonisce dopo 35 secondi. E' un mistero nel mistero".