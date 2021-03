Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell'intrigo Dybala potrebbe esserci un terzo comodissimo sulla sua poltrona, in attesa di telefonata. Per Paulo, infatti, potrebbe non arrivare il rinnovo di contratto tanto agognato: sulle sue tracce ci sono Barcellona, Atletico, Psg, forse Tottenham e Liverpool, e allora si punta a trovare una quadra, magari attraverso uno scambio. Scrive però Gazzetta: "L’uomo che gli ha voluto più bene, calcisticamente, ora vive in Toscana e fuma aspettando che qualcuno lo chiami: se Maurizio Sarri torna sulla panchina, magari all’estero, un posto per Paulo lo trova".