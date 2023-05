Si parla molto del possibile addio di Dusan Vlahovic quest'estate. La situazione dell'attaccante serbo però potrebbe condizionare anche le scelte del club per quanto riguarda Moise Kean e la voglia di quest'ultimo di avere più spazio in rosa. Se Vlahovic dovesse rimanere, l'ex Psg potrebbe pensare di conseguenza di guardarsi altrove per avere maggior minutaggio. Lo riferisce Gazzetta.it.