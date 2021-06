Oggi scade l’opzione che il Psg può esercitare per acquistare Alessandro Florenzi dalla Roma a 9 milioni, ma non è detto che la pista parigina sia chiusa. Molto dipende dalla questione Hakimi, che l’Inter deve vendere per questioni di bilancio. Se non dovesse arrivare, allora il Psg confermerebbe Florenzi. Se però i parigini non lo confermassero, il giallorosso piace anche a Juve e Inter. Lo riporta la Gazzetta.