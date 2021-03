L’edizione odierna di Tuttosport ha raccolto le testimonianze di diversi agenti sportivi che hanno parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, tra i quali Francesco De Vecchi, intermediario che ha portato Milik al Marsiglia ma anche Arthur alla Juventus: "È del Marsiglia ed è concentrato su questa esperienza. Vedremo cosa succederà". L’attaccante polacco è stato una concreta idea di mercato bianconera quando c’era Sarri al timone della squadra, ma può tornare in voga per il mercato estivo, alla luce della clausola rescissoria da 12 milioni di euro per strapparlo dal Marsiglia.