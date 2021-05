Vincenzo Morabito, partner italiano dell’agente di Giroud Michael Manuello, ha parlato a Calciomercato.com della possibilità di vedere l’attaccante francese in Serie A: "A gennaio c'è stata la possibilità di portare Giroud nel campionato italiano. Ne avevamo parlato sia con la Juventus che con la Roma quando si pensava a un addio di Edin Dzeko in direzione Inter. Ora il suo agente sta valutando diverse offerte: 3 arrivano da club inglesi, ma ci sono delle situazioni interessanti anche in Spagna e Germania".



IL MILAN - "Alla fine del mercato invernale io e Manuello abbiamo incontrato il Milan. Il club rossonero ha ribadito il gradimento per Giroud ma ci ha anche detto che stavano valutando dei profili più giovani per l'attacco. Siamo rimasti a quel contatto, per il futuro si vedrà".