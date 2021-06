Enrico Mentana pensa a un azionato popolare per l'Inter e intanto riflette sul mercato. I pensieri vanno alla possibile cessione di Hakimi, al centro di un testa a testa tra Chelsea e Psg. E scatta il paragone con la Juve: "Ma perché dobbiamo proprio venderlo questo Hakimi - ha detto il giornalista a Sky - E' vero che la Juventus di una volta, quella di Moggi, sapeva vendere un campione dopo ogni stagione positiva e andava a posto con i bilanci, ma uno come Hakimi quante volte si trova nella storia di una società?! Abbiamo trovato Roberto Carlos e Maicon, poi meglio non fare nomi... io penso sempre a Gresko, per esempio".