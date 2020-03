Enrico Mentana si schiera contro Steven Zhang. Il noto giornalista tifoso dell'Inter ha commentato su Facebook il durissimo sfogo del presidente nerazzurro, apostrofandolo però con parole non così gentili. Così: "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".