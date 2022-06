Durante la conferenza stampa di oggi, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barellam ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo compagno di reparto Manuel Locatelli, indicandolo come uno dei pilastri per il futuro del calcio italiano.



'Ci sono tanti ragazzi, come Locatelli, Frattesi o Esposito, che rappresentano il presente e il futuro della Nazionale, non solo io e Tonali. Io che ora sono tra i più esperti cerco di trasmettere ciò che ci ha trasmetto il mister in questi anni'.