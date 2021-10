Intervenuto al programma Mediaset Tiki Taka, il dj Francesco, tifoso dell', ha commentato duramente Juan, colpevole a suo dire di aver simulato un tocco nell'area avversaria durante il derbyper ottenere un calcio di(poi non fischiato dall'arbitro). "È insopportabile, da prendere a calci. Si tuffa come fa la, allora vai a fare le Olimpiadi, non giochi a calcio. Cuadrado merita 27 turni di squalifica!" le sue parole.