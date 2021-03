3









Il conduttore televisivo e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha parlato della differenza tra la sua squadra e la Juventus: "Noi ci arrabbiamo per quello che fanno loro - ha detto negli studi di Tiki Taka - Gli juventini si vestono col gessato finché va tutto bene; poi, quando le cose non girano, diventano aggressivi. Io non dico che non devono esserlo, ma non mi piace essere ripreso per una semplice protesta. Inter fortunata con l'Atalanta? Non credo, perché il calcio è anche questo".