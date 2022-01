Altre frecciate da Paolo Bonolis in direzione della Juve. Durante la trasmissione Avanti un altro in onda su Canale 5 il conduttore, noto tifoso interista, ha ironizzato in due momenti distinti sulla storica rivale dei nerazzurri, scherzando sul regolamento in vigore. "Durante una partita di calcio se il pallone, prima di entrare in porta, tocca accidentalmente l'arbitro, è gol oppure non è gol? La risposta non è gol. Naturalmente questa regola non vale per la Juventus. Sono le regole, mica le ho scritte io: sono delle norme valevoli soltanto per la Juventus (ride, ndr.)", le sue parole. E ancora: "Se un calciatore segna direttamente dalla rimessa laterale, è gol o non è gol? Non è gol. Ma è gol se a segnare è la Juventus".