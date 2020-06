2









Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, elogiando le qualità in panchina di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus: “È il numero uno, meglio anche di Conte e di tuti gli altri. A un certo livello, con squadre piene di supercampioni, è un maestro di gestione”.



SULLO SCAMBIO BERNARDESCHI-ZANIOLO – “È uno scambio molto difficile. Bernardeschi viene inserito in goni trattativa ma non credo che alla Roma possa piacere questo tipo di scambio”.



SU DYBALA – “L’anno scorso la Juve lo voleva vendere ma il giocatore non è voluto andare via. Idem Higuain”.