Il futuro dipotrebbe essere in Serie A. Lo fa sapere L'Equipe, secondo il quale ci sono alcuni club italiani che hanno già avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore. Durante la stagione scorsa Thuram è stato accostato anche alla Juventus, ma nei giorni scorsi a farsi avanti sono state Napoli e Roma. Operazione complicata per via dei costi alti, il Borussia Monchengladbach ha fatto sapere che non lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro.