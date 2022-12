Le carte dell’inchiesta raccontano di accordi segreti tenuti nei cassetti di avvocati e notai, con la paura che qualcuno possa scoprirli: "È meglio che non ci fosse quel carteggio — si sente nelle intercettazioni —. E ancora grazie che Ronaldo non ha fatto dei pizzini pericolosi". Ma i finanzieri hanno anche trovato diversi foglietti manoscritti, appunti cifrati per dare a tavolino valori 'artefatti' ai calciatori, sostengono gli investigatori, necessari per ripianare 'investimenti oltre le previsioni di budget', 'mercati pirotecnici' e 'arroganti'.