Come racconta Gazzetta, tra gli scambi sospetti c’è quello tra, di cui discutono"Han fatto uno scambio — dice l’avvocato della Juventus — e te la dico tutta? È meglio che non ci fosse quel carteggio". Il riferimento dovrebbe essere ai controlli della Consob. Poi aggiunge: "Anche con l’altro, Genoa, ovviamente, no? Son quelli che loro stanno cercando, no?".(ex capo dell’area finanziaria, come) cita pure CR7, che per i pm deve ancora incassare 19,9 milioni di euro relativi alla manovra stipendi: "E ancora grazie che Ronaldo non ha fatto pizzini pericolosi", con Bertola che aggiunge: "Moggi! Moggi! Però hai fatto magia" e Gabasio che chiosa: "Però all’epoca Giraudo non faceva ste cose qui". Ad agitare il management bianconero è il timore di una nuova ispezione Consob. "Domani pomeriggio vado lì e provo a sondare — dice Cerrato —, se questi se ne andassero sarei più tranquillo anche sul processo di aumento di capitale no? Perché poi vanno a ravanare nelle mail di tutti ehhh. Se beccassero...".