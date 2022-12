Come è andata, la cena per salvare la Serie A? Come racconta Gazzetta, il giorno dopo l'incontro con 6 presidenti e i capi di FIGC e Serie A, lo stessone parla con l’a.d. dell’Atalanta,, in una telefonata intercettata dalla Guardia di finanza. "Spero solo che da ieri sera (...) la presenza di Gabriele e Paolo era utile (...) spero che nasca qualcosa perché se no non so cosa fare. Ne abbiamo parlato io e te quando ci siamo visti qua in ufficio da me. Adesso bisogna che quest’elemento qua sia foriero di qualcosa di utile perché se no ci schiantiamo pian pianino". È lo stesso Agnelli a spiegare a margine della conversazione che l’oggetto è l’aumento dei ricavi della Serie A. Passaggio fondamentale per tirare fuori la Juve dalle cattive acque. In quel momento, infatti, il patrimonio netto della Juve risulta in negativo. «Situazione non più gestibile», come ammette Stefano Bertola, capo dell’area business, a un analista di Kpmg.