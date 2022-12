Come racconta il Corriere Torino, in un'intercettazione Cherubini si lamenta di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, che lo tratterebbe al pari del collega dell’Arsenal, ricordandogli gli affari pregressi: "Giovanni, che fine hanno fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con Demiral? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando hai preso Sensi? Che fine ha fatto la valorizzazione di Zaza? Che fine hanno fatto i 13 milioni che hai preso di Lirola?".