Antonio Conte studia tre mosse per riprendersi la vetta della classifica, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus nel big match di San Siro. Come racconta La Gazzetta dello Sport, in primis il tecnico vuole una reazione da parte delle riserve, per ampliare la rosa dei possibili titolari. Poi, in difesa serve ritrovare la miglior forma di Diego Godin e il vero Milan Skriniar. Infine, in attacco serve trovare una reale alternativa a Romelu Lukaku, che contro i bianconeri è stato tra i peggiori in campo anche per una condizione fisica deficitaria.