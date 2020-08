25









Tutto in pochi giorni, da una stagione all'altra. Particolare quella appena conclusa, caratterizzata soprattutto dalla pandemia coronavirus che ha fatto slittare campionati e coppe. E chi è arrivato fino alla fine, chiaramente, avrà meno tempo per riposarsi. Un esempio? L'Inter, che il 21 agosto ha perso la finale di Europa League contro l'Inter e il 19 settembre dovrà tornare in campo per ricominciare il campionato. I nerazzurri non ci stanno, Marotta e Conte vogliono far slittare la prima giornata per permettere ai loro giocatori di avere più tempo per recuperare. Eppure Psg e Bayern hanno finito due giorni dopo - finale di Champions - senza creare questo "caso", i francesi hanno chiesto di posticipare solo la loro gara contro il Lens (altrimenti avrebbero solo sei giorni di riposo, la Ligue 1 inizia prima della Serie A). Non solo: perfino lo Spezia, con una rosa più ristretta rispetto all'Inter, ha finito la stagione un giorno prima dei nerazzurri senza lamentarsi del poco tempo a disposizione per recuperare. Quella dei nerazzurri è una polemica che ha trovato spazio sui social, dove i tifosi della Juve hanno risposto così: sfoglia la gallery per vedere i tweet.