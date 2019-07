L'Inter vuole Edin Dzeko. La Roma segue da vicino Gonzalo Higuain della Juventus per sostituirlo, ma prima i nerazzurri devono convincere i giallorossi, che chiedono almeno 20 milioni di euro. I nerazzurri, però, non si spingono oltre i 12, ma sarebbero disposti a rinunciare al 15% sulla futura rivendita del cartellino di Nicolò Zaniolo pur di chiudere subito l'affare per il centravanti bosniaco, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il gioiello classe '99, al momento, è nel mirino di Juventus e Tottenham.