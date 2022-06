Ci hanno provato, erano convinti di avercela fatta. Prima prendendo Marotta a dirigere l’area sportiva, poi puntando su un grande ex bianconero come Antonio Conte, ora seducendo ex calciatori della Vecchia Signora come Dybala, o come negli anni scorsi con Vidal, per esempio. L’intento era chiaro: copiare la Juventus, replicare il ciclo vincente dei 9 scudetti e, per farlo, dare le chiavi del progetto nerazzurro in mano ad alcuni dei protagonisti di quegli anni.



Niente di fatto. Non solo il ciclo vincente non è mai partito e si è fermato dopo un solo scudetto, ma addirittura sui social è esplosa la rabbia del tifo nerazzurro, che si palesa con l’hashtag #SuningOut. La proprietà, infatti, è costretta a vendere i propri pezzi pregiati, a causa delle difficoltà economiche e questo non va giù ai tifosi che, pezzo dopo pezzo, vedono smontato un progetto, vedono smontato il sogno di essere come la Juve.