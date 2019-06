L'Inter vola a Madrid per provare a strappare al Real un colpo da sogno. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in questo momento nella capitale spagnola per un blitz di mercato con Florentino Perez. Due sono i nomi più probabili, secondo quanto riportato da Sport Mediaset: il ritorno di Mateo Kovacic a centrocampo e Nacho per rinforzare la difesa. Il sogno, però, è un altro: si tratta di Marco Asensio, in passato accostato anche alla Juventus. Il Real, però, non sembra pronto a scostarsi dai 700 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del suo talento classe '95.