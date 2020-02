E' l'Inter la regina del mercato di riparazione 2020. I nerazzurri hanno portato a Milano nomi come Young, Moses e soprattutto Christian Eriksen mentre la Juventus ha chiuso subito un grande affare: Dejan Kulusevski che però arriverà a Torino solo la prossima stagione. I quotidiani in edicola questa mattina danno ai nerazzurri la palma di migliore squadra di gennaio per ciò che riguarda il mercato. La Gazzetta dello Sport divide bianconeri e nerazzurri di un punto: 8 per i nerazzurri, 7 per i bianconeri che hanno speso 47,2 milioni incassandone 43. La forbice si allarga su Il Corriere dello Sport che dà 6 ai movimenti di mercato dei bianconeri e 8 a quelli nerazzurri. Per Tuttosport il mercato della Juve è da 7 e quello dell'Inter da 9 mentre Il Corriere della Sera con Mario Sconcerti dà ai bianconeri un voto insufficiente, 5, contro l'8 dei nerazzurri.



CAMPO - Promossi sul mercato ma ora il vero banco di prova sarà il campo. Bianconeri e nerazzurri si contenderanno lo scudetto con un occhio alla Lazio che in proiezione può essere la seconda forza del campionato a due punti dalla squadra di Sarri (se batte il Verona nel recupero). I biancocelesti però sono rimasti al palo senza né arrivi né acquisti di peso nel mercato di riparazione ma è pure vero che al contrario di Juve e Inter devono concentrarsi solo sul campionato. Altra cosa vera è che adesso Conte non potrà più nascondersi: con Eriksen l'Inter punta allo scudetto. Se è un sogno possibile lo dirà al campo. Adesso parla solo lui.