Come temevamo. Una volta fuori dalle coppe, Antonio Conte ha settato le frequenze della sua squadra sull'obiettivo unico del campionato, dello scudetto a 11 anni di distanza dall'ultimo titolo nerazzurro. Contro il Parma al Tardini, l'Inter stasera ha chiuso questo turno infrasettimanale con una vittoria per 2-1, il sesto successo di fila (e l'ultima sconfitta risale all'Epifania contro la Sampdoria). Lukaku non ha segnato e Lautaro è partito dalla panchina? Ci ha pensato Alexis Sanchez a mettere in ghiaccio i 3 punti con una doppietta, solo "accorciata" dalla bella ma inutile rete di Hernani.

I NUMERI ATTUALI - Quelli di Sanchez sono stati i gol numero 61 e 62 in questa Serie A per l'Inter, che oltre a essere la capolista è il miglior attacco del campionato. Ora i punti in classifica dei nerazzurri sono 59: +6 sul Milan ormai ridimensionato, e +10 sulla Juventus che può solo aggrapparsi alla partita da recuperare contro il Napoli mercoledì 17 per pensare di poter dire ancora la sua in chiave scudetto. Le partite ancora da disputare sono 13, per la Juve 14.



Qui potete leggere le parole di mister Conte, che nel postpartita parla di "13 finali" da qui a fine campionato"

A far eco all'allenatore interista Milan Skriniar, che ha dichiarato di essere "sulla strada giusta" per lo scudetto