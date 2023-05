Grazie alla vittoria della Coppa Italia ottenuta contro la Fiorentina, l'Inter fa involontariamente un grande assist alla Juve. I bianconeri, infatti, salvo nuove penalizzazioni parteciperanno di fatto ad una competizione europea nella prossima stagione anche se dovessero chiudere nella posizione di classifica attuale. Con la conquista della coppa da parte dei nerazzurri, il settimo posto vale attualmente l'accesso alla terza competizione europea per importanza. Inoltre, Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference, diventerebbero 8 le squadre italiane a disputare le prossime coppe europee: 4 in Champions, 3 in Europa League e 1 in Conference. Se poi, anche la Roma dovesse riuscire a trionfare in Europa League, diventerebbero cinque le italiane a disputare la Champions.