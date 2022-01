10









No, sui social non l'hanno presa bene. Soprattutto per il gol del pari dell'Inter, ancor prima che Dzeko firmasse il 2-1 finale contro il Venezia, per i tanti spettatori neutrali (ma comunque interessati) della partita, c'era un grosso fallo non visto dall'arbitro da parte proprio di Dzeko e nei confronti del difensore Modolo. Da lì si è innescata l'azione che ha portato al pareggio, poi firmato tra Darmian, Perisic e zampata vincente di Barella.



In tanti su Twitter hanno commentato con l'immagine del centrale veneziano, i cui segni sul volto chiariscono il colpo forte ricevuto dal bosniaco. Ecco i commenti nella gallery dedicata.