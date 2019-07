Il futuro di Ivan Rakitic resta tutto da definire. Il centrocampista del Barcellona potrebbe lasciare i blaugrana in estate, nonostante a più riprese abbia annunciato di voler restare in Catalogna. Su di lui è tornato forte l'interesse dell'Inter di Antonio Conte, anche se al momento non è l'obiettivo primario. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Juventus è stata accostata a Rakitic, ma al momento i bianconeri hanno altri obiettivi per il futuro del centrocampo, su tutti il ritorno di Paul Pogba.