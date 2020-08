1









Tra i giovani talenti che si sono messi in vetrina in questa stagione c'è senza dubbio Sandro Tonali: il centrocampista classe 2000 del Brescia sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato e già mezza Europa ha messo gli occhi su di lui. La Juventus osserva alla finestra, segue da vicino gli sviluppi sul futuro di uno degli italiani più forti in prospettiva ma non ha ancora fatto passi concreti. A differenza dell'Inter, che dopo aver ottenuto l'ok del giocatore, secondo il Corriere dello Sport vuole superare la concorrenza con un'offerta di 30/35 milioni.