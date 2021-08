Non solo Edin Dzeko. Sul piatto del mercato in entrata dell'Inter ci sono diversi giocatori che possono fare al caso della squadra di Simone Inzaghi dopo la sanguinosa partenza di Romelu Lukaku alla volta di Londra sponda Chelsea. Secondo Sky Sport tra i nomi sul taccuino di Marotta figuranostesso procuratore di un altro obiettivo nerazzurro come il terzino Dumfries: si tratta dell'ex Juve Moise Kean. Che del resto Marotta conosce bene.