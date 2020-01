L'Inter prova a stringere per Olivier Giroud, giocatore al quale anche la Juventus aveva pensato nelle ultime settimane. L'attaccante francese è in uscita dal Chelsea e secondo Sky Sport i nerazzurri sono fiduciosi nella chiusura della trattativa. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2022, al Chelsea 5 milioni per liberarlo subito senza aspettare la fine del contratto. I nerazzurri aspettano Giroud, ma la Juve può pensare a un tentativo in extremis.