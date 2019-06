L'Inter vuole Paulo Dybala. Lo desidera fin dal momento dell'addio alla Juventus l'amministratore delegato Beppe Marotta. Lo desidera oggi più che mai anche Antonio Conte, ufficializzato la scorsa settimana a nuovo tecnico dei nerazzurri. Come racconta Raisport, resta in piedi l'ipotesi di uno scambio alla pari con Mauro Icardi, oggetto del desiderio di Fabio Paratici. L'attaccante argentino, però, sembra essersi allontanato dai bianconeri, in attesa che venga scelto ufficialmente il sostituto di Massimiliano Allegri. Il mercato, però, è soltanto all'inizio.