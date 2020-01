Le prime partite ufficiali del 2020 confermano che per lo scudetto sarà un duello fra Juventus e Inter, fino alla fine, con la Lazio che spera nei loro passi falsi. A supportare la candidatura nerazzurra, dopo 8 anni di dominio bianconero, c'è una statistica: un dato curioso sui precedenti è che l'Inter risulta dominante per quanto riguarda i titoli di campione d'Italia vinti negli 'anni zero' di ciascun decennio.



1900 - Genoa

1910 - Inter

1920 - Inter

1930 - Inter

1940 - Inter

1950 - Juventus

1960 - Juventus

1970 - Cagliari

1980 - Inter

1990 - Napoli

2000 - Lazio

2010 - Inter



TOTALE: Inter 6 titoli, Juventus 2, Genoa 1, Cagliari 1, Napoli 1, Lazio 1.