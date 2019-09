Mauro Icardi è volato a Parigi nell'ultimo giorno di mercato, accettando la corte del Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro per la prossima estate. Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, ha dichiarato ieri che Mauro in nerazzurro ha perso la fascia perché il club ha portato avanti una strategia per cederlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l'Inter fa sapere che la fascia gli è stata tolta per motivi disciplinari. E proprio Wanda sarebbe al centro delle discussioni di spogliatoio.