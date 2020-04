Ha fatto discutere l'intervento dinella giornata di ieri. Dall'attaccante belga, infatti, è arrivata involontariamente un'accusa decisamente grave nei confronti dell'Inter: "Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre, siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Contro il Cagliari, uno dei nostri difensori (Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo. Tutti tossivano e avevano la febbre". Un racconto che ha gettato ombre sulla situazione in casa nerazzurra.Nonostante la smentita dell'Inter, che parla di soli 4 giocatori influenzati e con sintomi tali da far pensare a un normalissimo virus stagionale, il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha sostenuto la tesi del centravanti: "Difficile pensare che nessun caso sia diventato grave - il racconto al Corriere dello Sport -, però un caso tra i 23 può essere stato di Coronavirus. Le paure di Lukaku possono essere giustificate, non per tutti". In ogni caso, oggi si potrebbe risalire all'eventuale positività del gruppo interista: "Basta sottoporre i calciatori ai testi immunologici, se hanno anticorpi per il Covid vuol dire che l'hanno avuto".ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI