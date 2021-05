Dopo pochi giorni dalla vittoria dello scudetto l'Inter rischia già di sfaldarsi e vedere andarsene uno a uno gli uomini chiave. Dopo l'addio di Conte con la firma di Inzaghi al suo posto, i nerazzurri potrebbero perdere anche Lautaro Martinez, che piace molto all'Atletico Madrid di Simeone, ma anche Achraf Hakimi, che come riporta Calciomercato.com è entrato nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e soprattutto Psg. Il ds dei francesi Leonardo è pronto a mettere sul piatto 60 milioni per il marocchino che l'Inter ha preso dal Real. Leonardo è pronto a offrire 60 milioni di euro per il cartellino del nazionale marocchino, pagato 40 milioni di euro l'anno scorso dall'Inter (che chiede ancora di più) per acquistarlo dal Real Madrid.