La decisione drastica dell'Inter di ritirare la propria squadra Primavera dalla Youth League - la Champions di categoria - ha creato più interrogativi sulle altre squadre, come la Juventus, che invece partecipano ancora alla competizione. Per i bianconeri, per l'appunto, l'andata degli ottavi era fissata per la scorsa settimana a Vinovo, ma è stata poi posticipata di sette giorni: infatti, mercoledì la Juventus di Lamberto Zauli dovrebbe regolarmente scendere in campo contro il Real Madrid, ovviamente a porte chiuse. Una situazione strana, imprevedibile, come si legge anche nel comunicato che ha pubblicato l'Inter per annunciare la propria decisione: "​La decisione del club - che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario - è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti. Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti"



Una posizione forte, che ovviamente mette a repentaglio il normale svolgimento della competizione: una scelta difficilmente discutibile, in questo momento, che però pone l'interrogativa su quali saranno le reazioni delle altre squadre, come la Juve. Attualmente, secondo quanto abbiamo appreso a IlBianconero, la posizione della società è quella di non ritirare la squadra, in attesa di eventuali disposizioni della Uefa. Ad oggi la partita si svolgerà regolarmente a Vinovo ma a porte chiuse. L'Under 19 di Zauli si sta preparando per la sfida di mercoledì contro il Real Madrid dopo che ieri, domenica alle 12,00, si è regolarmente svolta la sfida di campionato contro il Genoa, sempre a Vinovo.