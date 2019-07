Appiano Gentile, raduno dell’#Inter: alle 17.45 è arrivato #Icardi su Lamborghini nerazzurra pic.twitter.com/sAGlKpEdxD — Valerio Clari (@ValerioClari) 7 luglio 2019

Sfreccia su una Lamborghini nerazzurra senza fermarsi coi tifosi. Magari anche per paura di dover rispondere a qualche domanda scomoda o a qualche critica faccia a faccia. Mauroè entrato intorno alle 18 alla Pinetina, come ormai da sei stagioni a questa parte per rispondere presente al primo giorno di scuola dell'Inter. Solo che stavolta è diverso: nella lista degli indesiderati ci è finito lui, lui che appena un anno fa vi entrava con i gradi di capitano. Solo questione di tempo, poi partirà. Magari proprio alla Juve, con Paratici che lo tiene d'occhio sin dai tempi della Sampdoria. Staremo a vedere...