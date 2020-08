Dopo le voci di mercato che avvicinerebbero Lionel Messi all'Inter e il colloquio di ieri (non molto positivo) tra il fuoriclasse argentino e Ronald Koeman, è lo stesso neoallenatore del Barcellona a voler precisare la situazione. Ecco le parole di Koeman agli olandesi di Nos: "Sarei deluso anche io se avessi perso 8-2 contro il Bayern. Sono spesso in contatto con Guardiola, mi racconta che lavorare con Messi è fantastico. È un vincitore, se non vince è infastidito. Devo assicurarmi che si senta importante, deve terminare qui. Messi è il Barcellona e il Barcellona è Messi". Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla finale di Europa League che l'Inter sta per giocare a Dusseldorf contro il Siviglia.