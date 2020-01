E' bastato il primo anno di Serie A, nemmeno completo, per far innamorare tutti di sè. Sandro Tonali, gioiellino del Brescia, piace a molti, soprattutto a Inter e Juventus che dopo Kulusevski sono pronte a sfidarsi ancora. Come scrive Tuttosport, l’ultimo passo lo hanno fatto i nerazzurri, che mercoledì hanno incontrato l’avvocato Beppe Bozzo, assieme a Roberto La Florio agente di Tonali. Un incontro esplorativo, anche perché Cellino non vuole lasciarlo partire nel mese di gennaio. La Juventus - si legge - si muove con la stessa tempistica per quest’ultimo motivo e perché a centrocampo Maurizio Sarri ha fin troppi uomini in rosa, anche se l’eventuale partenza di Emre Can potrebbe cambiare la situazione. Marotta e Paratici si sfidano e provano a giocare d'anticipo, per l'estate e per il futuro.