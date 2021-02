Nei quotidiani sportivi in edicola domani grande spazio alla 22a giornata di campionato e in particolare al posticipo tra Inter e Lazio, con la squadra di Conte che ha conquistato i tre punti superando il Milan e salendo da sola in testa alla classifica. Tuttosport apre proprio con la fuga nerazzurra titolando: "L'Inter scappa. Lukaku e Lautaro stendono la Lazio e firmano il sorpasso nerazzurro sul Milan. Ma dietro continua la bagarre con la Roma che balza al terzo posto davanti a Juve e Napoli (una partita in meno). Poi l'Atalanta". Anche il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell'Inter: "Cima Lukaku. Il belga spinge l'Inter in cima alla classifica".