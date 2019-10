La Juventus sbarca a San Siro nella serata di domani per affrontare l'Inter, nel grande big match della settima giornata di campionato, che vede di fronte le prime due forze di questa Serie A. I nerazzurri sono in vetta alla classifica, a punteggio pieno e a +2 sui bianconeri, fermati soltanto dalla Fiorentina fin qui. E per la Juventus, anche in questi otto anni di scudetti consecutivi, l'Inter non è mai un avversario facile. I nerazzurri hanno strappato appena 11 punti nel periodo, è vero, ma sono stati la seconda miglior squadra del campionato in questo senso.



I NUMERI - L'Inter ha concesso il 56% di vittorie alle squadre di Antonio Conte, che oggi li allena, e di Massimiliano Allegri, facendo meglio di Napoli (64.7%), Milan e Lazio (81.3%), ma non della Roma. Per altro, sono stati proprio i nerazzurri di Andrea Stramaccioni a trovare la prima vittoria allo Stadium, dopo una stagione da imbattuti per i bianconeri. La Juventus, però, ha letteralmente dominato in termini di punti conquistati in Serie A negli ultimi dieci campionati: sono 801 quelli sommati dai bianconeri, contro i 591, ben 210 in meno, per l'Inter.