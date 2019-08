Come racconta il Corriere dello Sport, Inter e Fiorentina stanno parlando per provare a capire la situazione relativa a Cristiano Biraghi. Non è però l'unico viola che interessa ai nerazzurri: nell'ultimo mese, Marotta proverà a trovare un esterno tutta fascia per Antonio Conte. Il sogno è chiaramente Federico Chiesa, bloccato dalla Viola quando il calciatore sembrava a un passo dalla Juve: le parti ne potrebbero parlare per il prossimo anno, trovando un nuovo terreno di scontro con la Juve. Sembra praticamente destino: tra juventini e interisti continua la storica faida, stavolta pure sul calciomercato.