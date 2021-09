Alessandroreplica a Rocco. Il patron della Fiorentina aveva accusato Juventus e Inter di non avere i bilanci in regola, così l'ad nerazzurro, ai microfoni di calciomercato.com, ha detto: “Non voglio rispondergli, penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo le regole, mi viene da dire: restiamo uniti per lavorare per il bene del calcio senza fare polemiche”.