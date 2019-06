Non solo Nicolò Barella, obiettivo numero uno dell’Inter a centrocampo: la squadra di Antonio Conte potrà contare su un altro innesto in mediana, il giovanissimo Lucien Agoumé. Il francese classe 2002 è pronto a vestire la maglia nerazzurra: già paragonato a Paul Pogba, il talento è stato strappato da Marotta e Ausilio alla concorrenza. Lo voleva la Juventus, l’Inter è riuscita ad assicurarselo con un’offerta di 4,5 milioni di euro al Sochaux. E Conte potrebbe farlo esordire in Serie A proprio come fece ai tempi della Juve (nel 2012) con Pogba.