Juve-Inter, è corsa a due per Sandro Tonali. I nerazzurri provano a superare la concorrenza di Paratici cercando subito l'accordo col centrocampista classe 2000: cinque anni da 2 milioni all'anno più bonus, è la proposta nerazzurra. Il Brescia lo valuta 50 milioni di euro che vuole tutti cash, senza contropartite tecniche. Per questo il presidente Cellino ha detto no alla proposta dell'Inter che nella trattativa voleva inserire il baby attaccante Sebastiano Esposito. La Juve però è lì e non molla, per Tonali è corsa a due.