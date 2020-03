Sergej Milinkovic Savic è uno delle colonne della Lazio che si sta giocando a sorpresa lo scudetto con Juventus e Inter. Per il centrocampista serbo però potrebbe essere la sua ultima stagione in biancoceleste: proprio le altre due squadre in corsa per vincere il campionato - bianconeri e nerazzurri - potrebbero dar vita a un nuovo (ennesimo) testa a testa per Milinkovic in estate. Il centrocampista piace a Paratici ma anche a Marotta, che alla riapertura del mercato farà un tentativo provando a convincere i biancocelesti inserendo alcune contropartite tecniche.